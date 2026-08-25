Liên tiếp các “giang hồ mạng" bị khởi tố: Câu trả lời thoả đáng cho sự dồn nén và phẫn nộ!

Việc nhiều gương mặt đình đám trên không gian mạng vướng vòng lao lý không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho xu hướng thích khoe khoang, phát ngôn lệch chuẩn, gây rối…của các đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm làm trong sạch môi trường mạng của cơ quan chức năng.

Giới trẻ “học đòi”, phụ huynh phẫn nộ

Thời gian qua, khi chứng kiến các đối tượng “giang hồ mạng” hàng ngày, hàng giờ ngang nhiên "lộng hành" trên các nền tảng xuyên biên giới, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng, bất an. Bởi chỉ cần một thao tác vuốt màn hình, trẻ có thể dễ dàng tiếp cận những đoạn video tràn ngập tiếng chửi thề cùng những hành vi đấm đá, vung dao đầy tính bạo lực hay những màn khoe khoang tiền bạc đầy phản cảm.

"Mỗi lần thấy con nhắc đi nhắc lại những câu nói tục tĩu hay bắt chước điệu bộ hăng máu, hùng hổ của các “giang hồ mạng”, tôi không khỏi rùng mình, sợ hãi. Những đối tượng này đã biến hành vi vi phạm pháp luật thành “sự ngầu”, “vẻ đẹp nam tính” khiến lũ trẻ lầm tưởng rằng sống như vậy mới là bản lĩnh, khí phách" - chị Lê Bích Lan ở phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội bức xúc chia sẻ.

Trước tình trạng trên, nhiều bậc cha mẹ dù tìm mọi cách cấm đoán, cài đặt phần mềm để quản lý việc vào mạng của con em mình nhưng vẫn bất lực trước làn sóng "rác mạng" lan truyền quá nhanh. Do đó, việc các đối tượng này bị khởi tố liên tiếp trong hơn nửa đầu tháng qua chính là câu trả lời thoả đáng cho những trăn trở, phẫn nộ dồn nén bấy lâu của hàng triệu gia đình.

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Dưới góc nhìn xã hội, anh Nguyễn Đình Long - người đã có hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục cho rằng, sự ảnh hưởng của những "idol mạng" lệch chuẩn tới thanh thiếu niên để lại những hệ lụy sâu sắc. Trước hết, đó là sự méo mó về chuẩn mực đạo đức và lối sống. Nhóm đối tượng này thường xây dựng hình ảnh "anh hùng ảo", đề cao thứ "giang hồ nghĩa khí" giả tạo, cổ xúy giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thay vì thượng tôn pháp luật.

Không chỉ có vậy, những chiêu trò khoe tiền, khoe xe, quảng cáo cờ bạc trực tuyến hay làm giàu bất chính của các đối tượng này khiến một bộ phận giới trẻ có sự lệch lạch về định hướng giá trị bản thân, nảy sinh tâm lý lười lao động, thích hưởng thụ, coi thường học vấn và giá trị thực tế.

Nghiêm trọng hơn, khi thấy các đối tượng vi phạm pháp luật vẫn sống xa hoa và nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ, nhiều thanh thiếu niên ngộ nhận rằng đó là con đường nhanh nhất để đạt được sự chú ý và thành công.

Hình ảnh Huấn "hoa hồng" khoe tiền trên mạng

Cũng theo anh Nguyễn Đình Long, việc cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố các vụ liên quan đến “giang hồ mạng” những ngày qua là minh chứng cho thấy không gian mạng không phải là vùng cấm. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự các đối tượng này mới chỉ là một phần của vấn đề. Để bảo vệ giới trẻ trước những độc hại tương tự trong tương lai, cần sự phối hợp đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội.

Trong đó, gia đình là lá chắn đầu tiên, phụ huynh cần đồng hành, kiểm soát có định hướng thay vì chỉ cấm đoán; thường xuyên trò chuyện để giúp con phân biệt rõ giữa giá trị thật và những ảo tưởng trên mạng.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường sức đề kháng cho học sinh bằng cách đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, nhận diện thông tin độc hại và trang bị tư duy phản biện cho học sinh trước các xu hướng (trend) tiêu cực.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên các nền tảng mạng xã hội, yêu cầu tháo bỏ tận gốc các kênh cổ xúy văn hóa bẩn và vi phạm pháp luật.

Mạng ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý là thật

Về hiện tượng trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, việc các "idol mạng" bị khởi tố đồng loạt xuất phát từ hành vi lợi dụng lượt theo dõi lớn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích trục lợi hoặc câu view bán hàng. Các hành vi này được phân thành các nhóm chính như:

Nhóm tội danh xâm phạm trật tự công cộng và tự do cá nhân: Hành vi livestream chửi bới, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân/tổ chức; kéo đông người đến trụ sở, nhà xưởng của người khác gây náo loạn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động kinh doanh có thể bị xử lý hình sự về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc Tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm tội danh trốn thuế và vi phạm quản lý kinh tế: Hành vi lợi dụng livestream bán hàng trực tuyến với doanh thu khủng nhưng che giấu doanh thu, không kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách kế toán có thể bị xử lý về Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Tội trốn thuế.

Nhóm tội danh chiếm đoạt tài sản và lừa đảo: Hành vi sử dụng uy tín cá nhân để kêu gọi từ thiện rồi sử dụng sai mục đích, hoặc dựng lên các chiêu trò để chiếm đoạt tiền của người theo dõi có thể bị xử lý về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm hình ảnh: Hành vi đăng tải clip mạo danh, tung tin giả, bịa đặt lịch sử cá nhân để tăng tương tác nếu gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Với những đối tượng từng có tiền án, tiền sự, khi tái phạm sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên có thể phải đối diện khung hình phạt cao nhất của tội danh bị xử lý.

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Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, sự can thiệp mạnh tay của lực lượng chức năng là hồi chuông thức tỉnh cho những ai đang lầm tưởng rằng lượng người xem, theo dõi, chia sẻ “khủng” trên mạng xã hội có thể biến họ thành những người đứng trên pháp luật. Việc xử lý triệt để không chỉ nhằm trừng trị các cá nhân vi phạm mà còn triệt phá mô hình kinh doanh bẩn dựa trên sự “nổi tiếng” bất chấp thủ đoạn của một số đối tượng.

Đợt truy quét mạnh mẽ các "giang hồ mạng" lần này cũng khẳng định quyết tâm làm sạch không gian mạng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ngoài ra, sự sụp đổ hàng loạt của các "tượng đài ảo" trong thời gian ngắn vừa qua đã mang lại nhiều bài học giá trị, đó là mạng xã hội không phải là vùng đất trống để các đối tượng thích lộng ngôn, thách thức hay lấy danh "nghĩa khí giang hồ" để tự cho mình quyền đứng trên tất cả.

Bên cạnh đó, sự trả giá của mô hình "kinh doanh bẩn" bằng việc sử dụng chiêu trò chửi bới, tạo drama câu tương tác để lôi kéo bán hàng, trốn thuế hay trục lợi từ thiện sẽ bị thanh lọc bởi pháp luật và sự tẩy chay của cộng đồng.

Có thể nói, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đã và đang gửi đi một thông điệp vô cùng đanh thép, đó là mọi hành vi mượn danh "giang hồ mạng" hay "idol mạng" để trục lợi, coi thường kỷ cương pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

“Bài học lớn nhất rút ra từ "cơn lốc" pháp lý trên đối với cộng đồng mạng trước hết là sự minh bạch trong kinh doanh số (nghĩa vụ thuế và kế toán), đồng thời xóa bỏ tâm lý đứng ngoài luật pháp. Bên cạnh đó, nó cũng cảnh tỉnh mỗi cá nhân khi vào mạng cần tỉnh táo, ngừng cổ xúy hay vô tình tiếp tay cho các nội dung "rác", lệch chuẩn đạo đức” - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.