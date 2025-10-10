Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: Lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức từ ngày 10 đến 12-10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

"Ngôi nhà chung" của thế giới

Lễ hội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

"Dù lần đầu diễn ra nhưng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội được ghi nhận là sự kiện văn hóa có số lượng cơ quan đại diện tham gia kỷ lục" - ban tổ chức cho hay. Bộ VH-TT-DL cũng nhấn mạnh kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội, trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 quy tụ 48 quốc gia tham dự (Ảnh do BTC cung cấp)

Với phương châm "Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế. Tại đây, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới.

Bức tranh văn hóa sống động

Lễ hội được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, tương tác cùng công chúng xuyên suốt 3 ngày. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 10-10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ bế mạc ngày 12-10 với sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... và nhiều nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng.

Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của 5 châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới. Diễn ra tối 11-10 tại sân khấu trung tâm, chương trình "Bước chân di sản" là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, đây là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chương trình không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại đây, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự đa dạng rực rỡ của thế giới qua ngôn ngữ của sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn truyền thống.

Trên "Con đường văn hóa", khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines... Các gian hàng giới thiệu nét đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của các quốc gia. Khách tham quan cũng có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác, hòa mình vào không khí giao lưu quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử. Du khách cũng có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Sôi động và hấp dẫn là các chương trình trình diễn nghệ thuật, diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-10 với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam được biểu diễn như cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ… Các tiết mục quốc tế đến từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Iran, Cuba, Romania, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Palestine, Venezuela, UAE, Philippines...

Lễ hội Văn hóa thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hóa, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không gian sự kiện sẽ khép lại bằng hình ảnh hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người, của sự đồng cảm và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ

Theo TS Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 diễn ra với sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.