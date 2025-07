Đội Trung Quốc vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025

Trong đêm chung kết tối 12/7, đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc mở màn bằng màn trình diễn tạo ấn tượng mạnh ngay từ những loạt pháo đầu tiên.

Từ khán đài chính, khán giả có thể quan sát rõ cách đội kết hợp pháo tầng thấp với nhiều hình thức chuyển động đa dạng, bên trên là loạt pháo tầm cao tạo hình rơi, giúp phần trình diễn có chiều sâu và nhịp điệu rõ nét. Ảnh: Nguyễn Đông

Liền sau đó là những loạt pháo kết hợp giữa ba tầng tạo nên bức tranh ánh sáng rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Đông

Pháo hoa của đội Trung Quốc nhìn từ tòa nhà cao tầng gần chân cầu Thuận Phước tạo nên khung cảnh rực sáng toàn thành phố. Từ góc quan sát trên cầu Rồng, các loạt pháo được bắn lên nối tiếp nhau, như gối lên cầu quay sông Hàn, tạo điểm nhấn thị giác. Ảnh: Cường Art - Nguyễn Quang

Đội Trung Quốc cũng đầu tư hiệu ứng pháo bung nở ngay trên mặt nước tạo cảm giác mạnh cho người xem, nhất là những khán giả mua vé lên du thuyền.

Với chủ đề "A Shining Pearl - The City of Tomorrow" (Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai), màn trình diễn là lời tri ân dành cho Đà Nẵng - thành phố biển đang vươn mình. Ảnh: Cường Art

Đội Trung Quốc ví Đà Nẵng như một "viên ngọc" đang phát sáng giữa châu Á, một biểu tượng của hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn tới chân trời mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Đội Trung Quốc mang đến điểm mới trong phần thi khi lần đầu tiên Jiangxi Yangfeng sử dụng nhạc Việt trong chương trình biểu diễn. Ca khúc "Bắc Bling" - bản nhạc trẻ đang phổ biến trên mạng xã hội - được lựa chọn, thể hiện nỗ lực tiếp cận văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, đội còn sử dụng nhiều ca khúc quốc tế như "The Final Countdown", "Legacy of Six", "Homecoming", "Promise of Hope"... tạo nên dòng chảy âm nhạc đa dạng, kết hợp giữa tiết tấu sôi động và giai điệu nhẹ nhàng. Một số khán giả nhận xét phần pháo hoa của đội Trung Quốc kết hợp uyển chuyển hơn với âm nhạc so với các đội khác.

Với phần trình diễn này, Jiangxi Yangfeng giành ngôi quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Năm đầu tiên tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Z121 Vina Pyrotech (Bộ Quốc phòng Việt Nam) vượt qua vòng loại, góp mặt trong đêm chung kết và giành vị trí á quân.

Trong phần mở đầu, từ góc quan sát của ban giám khảo, các loạt pháo được bắn lên theo nhịp độ chậm rãi, chắc chắn, thể hiện phong cách điềm tĩnh, kỷ luật - đặc trưng của lực lượng quân đội. Ảnh: Nguyễn Đông

Pháo hoa của đội Z121 Việt Nam trong đêm 12/7, nhìn từ tòa nhà cao tầng hướng cầu Rồng về bãi bắn trên đường Bạch Đằng, cho thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng rực sáng trong đêm hội.

Đội sử dụng hơn 5.000 quả pháo, được chọn lọc từ 7.000 quả do Ban tổ chức cung cấp. Trong số này có nhiều loại pháo tạo hiệu ứng liễu rủ, pháo nở xoè trên mặt nước, góp phần tăng chiều sâu cho phần trình diễn. Ảnh: Nguyễn Quang

Z121 muốn gửi gắm đến khán giả một bản tuyên ngôn bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: hòa bình và ổn định - nền tảng bền vững trong một thế giới đang không ngừng biến động. Ảnh: Nguyễn Đông

Pháo hoa đội Z121 Việt Nam nhìn từ tòa nhà cao tầng hướng cầu Thuận Phước với ba tầng đẹp mắt. Ảnh: Cường Art

Trong khoảng hai phút đầu phần trình diễn, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn màn bắn pháo hoa của đội Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó trời đứng gió khiến khói bao phủ khu vực bãi bắn, làm giảm hiệu quả thị giác. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với phần thi của đội Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Đông

Hàng vạn người dân và du khách tập trung về khu vực bờ sông Hàn và các cây cầu để theo dõi màn pháo hoa trong đêm chung kết.

Sự kiện này khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025, mùa giải có số lượng đội tham dự nhiều nhất từ trước đến nay với 10 đội. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam góp mặt trong đêm chung kết, kể từ khi Lễ hội được tổ chức vào năm 2008. Ảnh: Nguyễn Quang