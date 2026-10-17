Lật xe đầu kéo chở sắt trên đường Trường Sơn Đông, 2 người tử vong

Trưa 17/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam xác nhận, trên tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 17/10, tại Km495+350 tuyến đường Trường Sơn Đông. Thời điểm này, xe đầu kéo mang biển số 76H-049.59 kéo theo rơ moóc biển số 76R-008.53 chở sắt, do ông Đ.M.H. (SN 1985, trú xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo bị lật sang lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Trên xe còn có một người đi cùng chưa xác định được danh tính.

Xe đầu kéo bị lật, sắt trên xe ra ngoài.

Xe đầu kéo hư hỏng hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng, sắt trên xe rơi ra ngoài tại khu vực cỏ ven đường. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường cong trái, có độ dốc lớn. Mặt đường bê tông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 6h30 cùng ngày, ông Đ.M.H. và người đi cùng đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.