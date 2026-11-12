Lào Cai: Ô tô con vỡ nát đầu sau tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sáng 12/11, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe đầu kéo và một ô tô con, khiến 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, tại Km191+280, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-092.93, kéo theo rơ-moóc biển số 77RM-02.29 đang đi theo hướng Lào Cai - Nội Bài xảy ra va chạm với ô tô con biển kiểm soát 24A-228.42.

Sau va chạm đầu tiên, xe đầu kéo tiếp tục đâm vào một xe đầu kéo khác mang biển kiểm soát 19H-193.08, kéo theo rơ-moóc biển số 19RM-028.56. Thời điểm này, xe đầu kéo thứ hai đang di chuyển theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Đinh Anh)

Vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô con bị thương, cả ba phương tiện đều bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa. Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng nghiêm trọng, phần đầu xe gần như vỡ nát sau cú va chạm với xe đầu kéo. Nhiều mảnh vỡ từ phương tiện văng ra, nằm rải rác trên mặt đường.

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn sáng 12/11. (Ảnh: Đinh Anh)

Trong khi đó, xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-092.xx sau va chạm đã lao sang phần đường dành cho phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại, tiếp tục đâm vào xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19H-193.xx. Cú va chạm khiến phần đầu xe đầu kéo này bị xoay gập.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, giao thông trên cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Đầu xe đầu kéo này bị xoay gập. (Ảnh: Đinh Anh)

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 260km, đi qua Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Khu vực xảy ra tai nạn được tổ chức với hai làn xe chạy, không có dải phân cách cứng ở giữa hai chiều lưu thông.

Liên quan đến tình hình thời tiết tại khu vực phía Bắc, trước diễn biến không khí lạnh gây mưa, mây mù, làm giảm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, Cục Cảnh sát giao thông, (CSGT), Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Cục CSGT yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và cảnh báo người dân về những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như điểm có nguy cơ sạt lở, ngập nước, đường cong cua hoặc mặt đường trơn trượt. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, CSGT các địa phương phải chủ động tổ chức phân làn, điều tiết giao thông từ xa; kiên quyết ngăn phương tiện đi vào những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.