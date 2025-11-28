Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Đại Thắng

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện là ông Nguyễn Duy Ngọc, cùng 4 Phó Bí thư gồm bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP (54 tuổi) và các ông: Nguyễn Văn Phong (57 tuổi, Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi), Vũ Đại Thắng (50 tuổi).

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4-10-1975, tại Hà Nội. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cử nhân tiếng Anh, thạc sĩ quan hệ quốc tế. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.