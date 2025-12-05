Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Giải mã" hiện tượng nước có màu xanh và nâu đỏ ở ven biển Cà Mau

Đoạn clip ghi lại cảnh nước có 2 màu tại vùng ven biển của tỉnh Cà Mau đã gây sốt mạng xã hội

Mới đây, tài khoản TikTok có tên "Nguyen Vi" đã đăng tải đoạn clip ngắn về hiện tượng nước có 2 màu xanh và nâu đỏ tại khu vực ven biển gần Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Theo hình ảnh trong clip, lằn ranh giữa 2 màu nước dài hàng km đã tạo nên một hiện tượng tự nhiên đẹp mắt, khiến nhiều người thích thú. Chủ tài khoản này cho hay đoạn clip được quay lại vào những ngày cuối tháng 11.

Hiện tượng 2 màu nước ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau xuất hiện hằng năm tại địa phương

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã gây sốt mạng xã hội. Tài khoản có tên Htrân bình luận: "Mới biết ở Cà Mau mình cũng có luôn. Đẹp quá"...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết đây là hiện tượng tự nhiên bình thường và năm nào cũng diễn ra tại địa phương.

"Thời điểm người dân dùng điện thoại quay lại clip là lúc đang xả nước ngọt trong nội đồng ra biển nên tạo thành hiện tượng nước có 2 màu" – vị này khẳng định.

