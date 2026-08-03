Vì sao Đoàn Bảo Châu bị phạt án tù cao hơn đề nghị của viện kiểm sát?

Sáng 3/8, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Đoàn Bảo Châu bị viện kiểm sát cáo buộc làm, phát tán 6 clip chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX phạt Đoàn Bảo Châu từ 5 – 6 năm tù. Luật sư của bị cáo đề nghị tòa tuyên án thấp hơn mức này bởi bị cáo phạm tội lần đầu; chưa có tiền án, tiền sự…

HĐXX nhận định, tại thời điểm khởi tố, bị cáo Châu không có mặt tại nơi cư trú, không có mặt theo thư kêu gọi; cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của bị cáo.

Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không đầu thú.

Cơ quan tố tụng cũng chỉ định luật sư, đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo nhưng bị cáo không có mặt tại tòa… HĐXX nhận định, việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo là đúng quy định pháp luật.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân… nên cần hình phạt nghiêm khắc. Do vậy, tòa cấp sơ thẩm phạt Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, 5 năm quản chế, nộp 200 nghìn đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo được kháng cáo trong thời hạn luật định.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu.

Tuy nhiên lúc này, bị can Châu đã bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, công an ra quyết định truy nã.

Điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu lập facebook “Chau Doan” năm 2007 và trong giai đoạn 2016 – 2021, đã dùng tài khoản này phát clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị can Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip là bản thân mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Châu bỏ trốn nên bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.