Tuyến vỉa hè lát đá gần như còn nguyên vẹn ở Hà Nội "bị đục phá"

Những ngày gần đây, vỉa hè lát đá trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, cạnh Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị máy móc và công nhân đục phá để thi công. Đáng chú ý, nhiều tấm đá bị vỡ dù phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, khiến không ít người dân tiếc nuối trước cách tháo dỡ bị cho là quá lãng phí.

Phần vỉa hè được cải tạo nằm ở phía mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, rộng khoảng 1 m. Sau khi bóc lớp đá lát trên mặt, lực lượng công nhân dùng những khối đá tự nhiên để làm tường bao tạo khuôn viên trồng cây xanh.

Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu là rất cần thiết nhằm tăng khả năng thoát nước tự nhiên và ngăn các phương tiện đi lên vỉa hè.

Trước sự việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo.

Đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 600 m, có điểm đầu nối với đường Đại Cổ Việt và điểm cuối nối với đường Trần Nhân Tông. Đầu năm 2018, đoạn đường này được thông xe sau nhiều năm thi công. Vỉa hè mỗi bên đường rộng 5 m, được lát đá và có lối đi riêng dành cho người khuyết tật.

Thời điểm mới hoàn thành, đường Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít tuyến phố ở Hà Nội có hàng rào là cột sắt và dây xích chắn trên vỉa hè. Do được bảo vệ khá chặt bằng rào sắt nên không có ô tô đỗ hoặc đi lên vỉa hè này. Vào giờ cao điểm chỉ có một vài người đi xe máy lên vỉa hè.

