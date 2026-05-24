Phường Hai Bà Trưng nói gì về việc ‘đục phá vỉa hè lát đá trên tuyến đường trăm tỷ’?

Như Tiền Phong đã phản ánh, nhiều ngày nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (Hà Nội) liên tục bị máy móc cơ giới đục phá, bóc dỡ từng mảng dù công trình chưa ghi nhận xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, các viên đá lát vỉa hè bị đục phá, bóc lên bị vỡ vụn, có nguy cơ không thể tái sử dụng, gây lãng phí lớn...

Ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh, phường Hai Bà Trưng có thông tin phản hồi.

Cảnh đục phá vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Ảnh: Trường Phong.

Theo thông tin từ UBND phường Hai Bà Trưng, vỉa hè tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của phường Hai Bà Trưng. Đây là tuyến phố tiếp giáp với Công viên Thống nhất.

Phường Hai Bà Trưng cho biết, tuyến đường được đưa vào sử dụng từ những năm 2017-2018, trở thành tuyến đường giao thông quan trọng. Với lưu lượng phương tiện giao thông qua lại nhiều, UBND phường đã ghi nhận hiện tượng nhiều phương tiện tham gia giao thông sử dụng vỉa hè đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài trước và sau khi bị đục phá. Ảnh: Trường Phong.

Phường cũng nêu, sau khi Công viên Thống nhất sau được hạ rào xung quanh, “rất cần thiết được đầu tư chỉnh trang hè các tuyến phố tiếp giáp còn lại như Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu để đảm bảo mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân".

Đáng chú ý, phường khẳng định “với hiện trạng mặt hè có một số vị trí bị hư hỏng cục bộ, hệ thống lan can sắt qua thời gian sử dụng bị hư hỏng tại nhiều vị trí, việc đầu tư chỉnh trang hè tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu là rất cần thiết”, đồng thời cho rằng, "UBND phường đã báo cáo đề xuất UBND TP và Sở Xây dựng" về nội dung này.

Phường Hai Bà Trưng thông tin, quá trình tổ chức thiết kế và phê duyệt dự án cũng được triển khai bài bản, trên cơ sở kế thừa giải pháp thiết kế chỉnh trang hè tuyến phố Lê Duẩn đoạn tiếp giáp Công viên Thống nhất, trong đó có việc bố trí dải cây xanh dọc theo các tuyến phố để tăng mật độ diện tích cây xanh, thảm cỏ vừa tăng khả năng thoát nước tự nhiên.

Phối cảnh chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực vỉa hè giáp mặt đường sẽ được bố trí làm dải trồng cây xanh, thảm cỏ. Ảnh: Phường Hai Bà Trưng cung cấp.

“Quan trọng nhất, dải cây xanh này góp phần hạn chế tối đa các phương tiện giao thông dừng, đỗ và đi lên vỉa hè, gây hư hỏng mặt hè cũng như không đảm bảo trật tự đô thị”, phường Hai Bà Trưng thông tin.