Lạng lách, quay clip đăng TikTok, thiếu niên 17 tuổi bị xử lý

Ngày 3/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận video do quần chúng nhân dân cung cấp phản ánh hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, Công an xã Trấn Yên đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an xã Trấn Yên (tỉnh Lào Cai), đơn vị đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh nội dung clip ghi lại hành vi vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh vi phạm được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok, gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, vào khoảng 11h30 ngày 8/2, tại Km 23+900m, tuyến Đường tỉnh 163 (thuộc thôn Ngòi Hóp), P.Q.H. (sinh năm 2008), trú tại thôn Khe Nhài, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, không gắn biển kiểm soát, đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, H. không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; không gắn biển số xe. Đáng chú ý, H. thuộc nhóm từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên, vi phạm quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình vi phạm, H. đã nhờ người bạn đi cùng sử dụng điện thoại cá nhân quay lại toàn bộ hành vi. Sau đó, clip được chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội TikTok, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công an xã Trấn Yên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh để xác minh, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với nam thanh niên vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là tình trạng điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đủ điều kiện và quay clip, đăng tải hành vi vi phạm lên mạng xã hội nhằm câu view, cổ súy hành vi nguy hiểm.