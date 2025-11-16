Người dân quay video vi phạm gửi CSGT, loạt tài xế bất ngờ khi bị gọi lên nộp phạt

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua tiếp nhận các clip, hình ảnh vi phạm do người dân gửi tới Fanpage Facebook Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã tiến hành xác minh và xử lý hàng loạt tài xế đi theo kiểu bất chấp quy định, pháp luật miễn "có lợi cho mình".

Theo đó, mới đây tại Lạng Sơn, tài xế Quách Văn T, sinh năm 1968, trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô con biển số 20A-775.xx đi vào đường có biển cấm chỉ vì "tiết kiệm chút thời gian, rút ngắn quãng đường" đã bị người dân quay clip và bị phạt 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hay tại Hà Nội, lái xe Nguyễn Thanh T, sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh, điều khiển xe ô tô đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao vì "không muốn chịu cảnh kẹt xe, vội đón kháck..." cũng bị xử phạt 5.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép.

Còn tại Bắc Ninh, sau khi người dân gửi tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe khách biển số 29B-502.xx chở 20 người trên tổng số 16 người quy định. Lái xe Phạm Xuân A, sinh năm 1972, trú tại Quảng Ninh, bị phạt 2 triệu đồng, chủ xe là Hợp tác xã dịch vụ vận tải ĐN bị phạt 8 triệu đồng.

Nhiều tài xế bất ngờ khi được yêu cầu lên cơ quan Công an để làm việc, lúc này họ mới biết hành vi vi phạm của mình đã được người dân ghi hình lại.

Thực tế cho thấy, kể từ khi công khai số điện thoại, Zalo và Facebook của lãnh đạo Cảnh sát giao thông cũng như các đội CSGT, nhiều phản ánh, tố cáo từ người dân đã được gửi tới và đều được xác minh, xử lý kịp thời. Người dân vì thế có thêm kênh thông tin nhanh, thuận tiện để tố cáo các hành vi vi phạm, đồng thời tham gia giám sát trật tự, an toàn giao thông.

Cục CSGT hoan nghênh người dân tích cực gửi thông tin, clip vi phạm trật tự an toàn giao thông và khuyến cáo tài xế không đi theo lợi ích cá nhân mà coi thường luật giao thông. Hiện nay, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi hình lại bằng camera của chính người dân, vừa giúp giám sát quá trình lái xe, vừa tố cáo, đấu tranh với những hành vi nguy hiểm, góp phần xây dựng giao thông văn minh, an toàn.