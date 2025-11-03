Lâm Đồng: Hình ảnh ngổn ngang sau trận lũ quét ở xã Tuy Phong

Sau khi xảy ra lũ quét do mưa lớn, đặc biệt là nguồn nước từ hồ nuôi cá của doanh nghiệp đắp trên núi bị vỡ đã làm khu vực Cây Cà, thuộc thôn 2 xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, ngổn ngang bùn đất

Những đập nước, con đường dưới chân núi hư hỏng gần như hoàn toàn

UBND xã Tuy Phong chưa công bố chính thức thiệt hại về tài sản nhưng theo ghi nhận của PLO thì thiệt hại của người dân quanh khu vực dưới chân núi rất nặng nề

Công trình giao thông, vật dụng sinh hoạt của người dân gần như bị hư hại hoàn toàn.

Những gia đình dưới chân núi còn chưa hết bàng hoàng. Tới chiều nay, cát, bùn đất tràn vào nhà cao hơn 1,2 m vẫn chưa thể dọn dẹp hết. Người dân phải đi tá túc nhà người thân

“Lũ từ đỉnh núi Tân Lai đổ xuống quá khủng khiếp. Trong vòng 25 phút nhà cửa bị cát đất vùi lấp dưới nền hơn 1 m, đàn dê bị chết hàng chục con. Bây giờ trắng tay rồi” - anh Nguyễn Hữu Hào buồn bã tâm sự.

Em Bùi Thanh Bình (21 tuổi) cho biết nhà em gần như mất hết tài sản sau trận lũ quét. "Ba em bị nước lũ cuốn trôi xuống hạ nguồn 500 m, may mắn bơi được vào bờ. Mẹ thì kẹt trong ngôi nhà phải đợi tới anh trai chạy về" - Bình chia sẻ và cho biết ngoài ngôi nhà hư hại nặng nề, ba con bò của gia đình cũng chết do nước lũ.

Căn nhà của gia đình em Bùi Thanh Bình hư hại nghiêm trọng, không thể ở vì mất an toàn. Quanh chân nhà gần như đã bị hổng do lũ quét

Người dân nơi đây chưa hết choáng váng khi cơn lũ dữ cuốn phăng hầu hết tài sản, vườn táo cùng hàng chục con gia súc, gia cầm.

Hiện, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cả vùng núi Tuy Phong vẫn ngổn ngang bùn đất và tang thương sau dòng lũ dữ.

Con đường chạy vào chân núi của người dân thôn 2 bị tàn phá, sạt lở hai bên.

Theo người dân nơi đây, cơn lũ đổ về rất nhanh và khoảng 50 phút sau nước rút hết. Thiệt hại tài sản rất lớn nhưng đau buồn nhất là cháu Lê Nguyễn Bích Thảo (13 tuổi, ngụ thôn 2) không thể qua khỏi trong cơn lũ quét.