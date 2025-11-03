Iran tuyên bố sẽ xây lại cơ sở hạt nhân 'vững chắc hơn trước'

"Chương trình hạt nhân của chúng ta sẽ không thụt lùi chỉ vì một vài tòa nhà bị phá hủy. Các nhà khoa học hạt nhân vẫn có đủ kiến thức cần thiết", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm nay, sau chuyến thăm cơ quan hạt nhân của nước này.

Ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ xây dựng lại các cơ sở bị phá hủy và bảo đảm chúng "vững chắc hơn trước", song không nêu chi tiết. Tổng thống Iran hồi tháng 2 từng tuyên bố Tehran sẽ khôi phục toàn bộ cơ sở hạt nhân nếu chúng bị tấn công.

Phát biểu được Tổng thống Pezeshkian đưa ra sau khi giới chức Oman ngày 1/11 kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán. Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên chính phủ Iran, cho biết nước này đã nhận được thông điệp, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Lò phản ứng nước nặng Arak của Iran trong ảnh chụp ngày 18/6, sau khi bị Israel tập kích. Ảnh: AP

Oman đã tổ chức 5 vòng đàm phán giữa Iran và Mỹ trong năm nay. Chỉ ba ngày trước vòng đàm phán thứ 6, Israel phát động chiến dịch tấn công các cơ sở và chuyên gia hạt nhân, cùng hạ tầng quân sự của Iran vào ngày 13/6. Tehran sau đó phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ đối phương để trả đũa.

Mỹ ngày 22/6 điều oanh tạc cơ tàng hình B-2 và chiến hạm tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran. Một ngày sau, Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar để đáp trả, trước khi giao tranh kết thúc ngày 24/6. Ngoại trưởng Abbas Araghchi hồi tháng 7 cho biết Iran ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng vì xung đột.

Xung đột đã khiến hơn 1.000 người tại Iran và ít nhất 28 người ở Israel thiệt mạng.

Chưa rõ mức độ thiệt hại với chương trình hạt nhân của Tehran. Kênh NBC của Mỹ hồi tháng 7 đưa tin chỉ có một trong 3 cơ sở hạt nhân Iran bị phá hủy sau chiến dịch không kích của Israel và Mỹ, không rõ kho uranium làm giàu của Tehran đang được cất giấu ở đâu.