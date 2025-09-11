Kinh hãi xe khách chở 36 người trôi trên đường đèo Ô Quy Hồ rồi đâm vào trường học

Theo thông tin ban đầu, xe khách do tài xế Lê Sơn điều khiển, chở theo 36 hành khách lưu thông từ Sa Pa, Lào Cai về Thanh Hóa. Khi đến đoạn cua dốc tại Km 115+800 trên Quốc lộ 4D, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát. Xe va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao nhanh xuống dốc. Lúc này, tài xế đã quyết định cho xe đâm vào ta luy dương sát Trường Tiểu học Trung Chải để giảm tốc độ.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, kính vỡ tung, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Ba hành khách bị thương đã được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai. Trong số đó có một nạn nhân bị gãy cẳng chân và cánh tay phải.

Xe khách gặp tai nạn trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn xã Tả Phìn, Lào Cai.

Ông Vũ Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Tả Phìn - cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. “Nguyên nhân cụ thể vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Quý nói.