Thông tin ban đầu vụ xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Ngày 19-8, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về nguyên nhân vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ lật xe khách. Ảnh: N.H

Theo CSGT, tài xế điều khiển xe khách là ông Kim Nươi (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đã thiếu chú ý quan sát khi vào đoạn đường cong cua trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, khiến xe bị lật.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 46 người. Vụ tai nạn khiến ba người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong đó, bà Phạm Thị Tắng (71 tuổi) và bà Nhan Thị Yến (68 tuổi) đều bị dập tay; bà Lương Huệ Mỹ (68 tuổi), bị gãy ba xương sườn.

CSGT đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn nhưng tài xế Kim Nươi không vi phạm.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bệnh nhân khác hiện đang được theo dõi, điều trị tại trung tâm và cơ bản đã ổn định sức khỏe.

Chiếc xe bị lật nghiêng bên đường. Ảnh: B.H

Còn ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận 11 bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên.

"Hiện tại không có ca nào nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có một trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay, một bệnh nhân phải phẫu thuật cắt cụt cánh tay. Chúng tôi đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân”, Ông Giáp nói.

Như PLO đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 ngày 19-8, xe khách 50H-550.55 chở 46 người, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi di chuyển qua địa phận xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thì xe bị lật. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã phá cửa kính, giải cứu những người bị kẹt trong xe.