Bị đánh khi giúp nạn nhân gặp nạn: Cách hành xử đúng khi thấy tai nạn giao thông

Vụ việc hai người dân ở Bắc Ninh bị nhóm thanh niên hành hung khi đang cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người đặt câu hỏi: hành vi tấn công người cứu nạn sẽ bị xử lý thế nào? Người dân chứng kiến tai nạn nên làm gì để vừa hỗ trợ nạn nhân, vừa bảo vệ chính mình?

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994), cùng trú tại xã Đại Lai để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trịnh Đình Luân (phải) và Trịnh Đình Long. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có dấu hiệu của nhiều tội danh. Trước hết, hành vi tấn công gây thương tích cho người khác rõ ràng cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt có thể lên tới 7 năm tù nếu tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc có tình tiết tăng nặng.

"Điểm đáng chú ý là nhóm này tấn công người đang cứu giúp nạn nhân tai nạn, mà cứu giúp nạn nhân bị tai nạn là một hành vi được pháp luật khuyến khích và bảo vệ. Điều đó thể hiện thái độ coi thường pháp luật và đạo đức xã hội, vì vậy cần xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật Hình sự về hành vi "có tính chất côn đồ" hoặc "đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân", luật sư Nam phân tích.

Ngoài ra, nhóm đối tượng đi thành nhóm, gây náo loạn tại hiện trường, làm gián đoạn hoạt động cứu chữa, còn có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nếu việc hành hung dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như nạn nhân tử vong do chậm cấp cứu, cơ quan điều tra có thể xem xét thêm các tội danh khác như Giết người với lỗi gián tiếp.

Để hạn chế rủi ro, luật sư Nam đưa ra hướng dẫn cách xử lý đúng khi chứng kiến tai nạn giao thông:

Thứ nhất, cần giữ bình tĩnh và đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi tiếp cận hiện trường. Nếu hiện trường có dấu hiệu xô xát, nghi ngờ va chạm giữa các nhóm thanh niên, nên quan sát từ xa và gọi ngay cho công an hoặc chính quyền địa phương.

Thứ hai, báo tin khẩn cấp qua các số 113 (công an), 115 (cấp cứu y tế) hoặc 114 (cứu hỏa - cứu hộ). Việc thông báo sớm giúp lực lượng chức năng có mặt kịp thời, hạn chế hậu quả.

Thứ ba, nếu tình hình an toàn, có thể tiếp cận nạn nhân, ghi lại hình ảnh hiện trường để làm bằng chứng. Khi di chuyển nạn nhân, cần cẩn trọng, tránh làm tổn thương thêm, đặc biệt với người nghi gãy xương hoặc chấn thương cột sống.

Thứ tư, không nên hành động một mình, nên tìm kiếm sự hỗ trợ của những người xung quanh. Nếu xuất hiện nhóm người có biểu hiện hung hăng, cần rút lui và đợi lực lượng chức năng đến giải quyết, tránh đối đầu trực tiếp.

Cuối cùng, sau khi cứu giúp, nên cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

"Cứu người là nghĩa cử cao đẹp, nhưng cần có kỹ năng và hiểu biết pháp luật để bảo vệ chính mình. Xã hội cũng cần cơ chế rõ ràng hơn để bảo vệ những người dám hành thiện, như tăng chế tài xử lý hành vi cản trở cứu nạn và có quy định miễn trừ trách nhiệm cho người cứu giúp trong tình huống khẩn cấp", luật sư Nam nhấn mạnh.