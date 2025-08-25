Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe khách tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ giao thông tại ngã tư Đồng Xoài, Đồng Nai thì bất ngờ bị chiếc xe khách tông phía sau khiến tất cả ngã xuống đường. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 8 giờ ngày 25-8 tại ngã tư Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên nhiều người đi xe máy đứng chờ đèn giao thông tại ngã tư Đồng Xoài thì bất ngờ chiếc xe khách mang biển số 61F- 009.19 đang di chuyển phía sau tông vào khiến nhiều người và xe ngã xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất bảy chiếc xe máy bị tông trúng đổ xuống đường và nhiều người bị thương. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, ít nhất bảy chiếc xe máy bị tông trúng đổ xuống đường và nhiều người bị thương. Ảnh: AX

Tại hiện trường bước đầu có bảy chiếc xe bị tông đổ, nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an đang điều tra làm rõ. Ảnh: AX

Công an đang điều tra làm rõ. Ảnh: AX

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường
Ô tô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường

Chiếc ô tô bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông trực diện một người dân trên vỉa hè rồi hất văng hàng loạt xe máy, khiến nạn nhân ngã xuống...

