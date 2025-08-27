Vụ xe khách “lùa” hàng loạt xe máy ở Đồng Nai: Xác định nguyên nhân ban đầu

Ngày 27-8, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra vụ xe khách tông hàng loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên Quốc lộ 14.

Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 25-8, trên Quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Thời điểm trên, xe khách 29 chỗ mang biển số 61F-009... do anh Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TP HCM) điều khiển, lưu thông hướng từ phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, xe khách tông 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ khiến 1 người bị gãy chân, 1 người bị xây xát, nhiều người hoảng loạn.

Vụ tai nạn còn khiến ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma tuý, tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, Trạm CSGT Đồng Phú xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.

Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.