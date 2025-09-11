'Không để hệ thống thông tin cơ mật quốc gia bị tấn công bất ngờ'

Chiều 11/9, Ban Cơ yếu Chính phủ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, ngày nay nguy cơ chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng quyết liệt, đe dọa đến chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, robot, Internet tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, nhất là việc lộ lọt thông tin bí mật. Thế lực thù địch tăng cường các hoạt động gián điệp tinh vi.

Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; phối hợp, giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự. "Chủ động phát hiện sớm, cảnh báo, ngăn chặn và kịp thời xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin cơ mật quốc gia, không để bị động, bất ngờ", đại tướng yêu cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Hệ thống mật mã quốc gia phải được đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn; phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng giao ngành Cơ yếu khẩn trương sản xuất, chế tạo các sản phẩm mật mã chiến lược, bảo mật cao, đáp ứng đầy đủ các loại hình thông tin truyền thông mật. Ngành cần tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ về cơ yếu và an toàn thông tin, nhất là với các nước có nền khoa học tiên tiến, hiện đại.

80 năm 'Bưng tai bịt mắt kẻ thù'

Cách đây 80 năm, Ban Mật mã quân sự được thành lập, trở thành tổ chức mật mã đầu tiên, tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Cách mạng tháng Tám vừa giành được thắng lợi với vô vàn khó khăn.

Ngành Cơ yếu Việt Nam, với lực lượng non trẻ, kỹ thuật và nhiệm vụ thô sơ, phải thực hiện nhiệm vụ bảo mật thông tin phục vụ chỉ huy, điều hành của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội. "Tận tụy với công việc, một mình mình biết, một mình mình hay, bảo đảm bí mật, kịp thời, chính xác", Bộ trưởng Giang đánh giá về đặc thù của ngành.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ngành Cơ yếu lập nhiều chiến công xuất sắc; giữ vững mạch máu thông tin, giấu kín tung tích lực lượng, "bưng tai, bịt mắt kẻ thù", bảo vệ an toàn kỹ thuật, mật mã. Ngành đã xuất sắc mã hóa bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: Giang Huy

Ngày này, khoa học công nghệ, hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia dần hiện đại, bảo mật, an toàn thông tin. Đây là cơ sở vững chắc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Trong đó, đại tướng Phan Văn Giang đặc biệt khen ngợi nghiên cứu thành công thiết bị mã hóa, phục vụ phát triển Chính phủ số, dữ liệu dân cư và định danh điện tử, dữ liệu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến từ trung ương đến cơ sở.

"Việc này đã bảo đảm kịp thời, bí mật, an toàn, tiết kiệm hàng nghìn giờ công, giảm chi ngân sách hàng nghìn tỷ đồng", đại tướng đánh giá.

Cùng với những nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ, ngành đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có chuẩn mật mã dân sự riêng, khẳng định tầm vóc và trình độ khoa học mật mã quốc gia. Đây thực sự là những thành tích rất đáng tự hào của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Chính phủ. Trước đó, Ban đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.