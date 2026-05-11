Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa thời tiết liên tục thay đổi.

Trong hai ngày đầu tuần (11-12/5), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng trên 80mm; độ ẩm không khí cao đến 65%, nền nhiệt chỉ từ 28-31 độ.

Đến ngày 13/5, trời chuyển nắng gắt và nóng do hình thế gây mưa yếu đi, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh. Nhiệt độ có nơi vượt mức nắng nóng 35 độ.

Vì thời tiết thay đổi nhanh từ mưa mát sang nắng nóng, kiểu thời tiết này làm gia tăng nguy cơ mắc virus hợp bào hô hấp RSV – tác nhân thường gây ra viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, người già sức khỏe yếu cũng rất dễ mắc các bệnh cúm, ho, viêm phổi.

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung chủ đạo là nắng, chỉ riêng phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đôi khi có mưa dông. Nhiệt độ phổ biến khu vực Bắc miền Trung dao động từ 29-33 độ.

Còn từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) và khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cao hơn khoảng 33-35 độ. Trời nóng vào trưa chiều.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Thời gian nắng nóng dự báo từ 12-16h. Về chiều, khả năng xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn kéo dài đến cuối tuần.

Thời tiết miền Bắc thay đổi liên tục trong giai đoạn giao mùa. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 11/5 đến ngày 12/5:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/5 đến ngày 20/5:

- Bắc Bộ: Từ ngày 13/5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-16/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 17-20/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13-17/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15/5, từ khoảng ngày 16/5, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.