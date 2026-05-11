Ông Trump nói đề xuất mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - hoàn toàn không thể chấp nhận được!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/5.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã chuyển đề xuất mới nhất thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào sáng 10/5. Ông Trump thời gian qua duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran — vấn đề mà Tehran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ.

Bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong những tháng gần đây, sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran nhiều lần rơi vào bế tắc. Washington cáo buộc Iran đẩy nhanh hoạt động làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho mục đích dân sự, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng sức ép kinh tế và quân sự đối với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran duy trì năng lực phát triển vũ khí hạt nhân tiềm tàng.