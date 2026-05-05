Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, khối không khí lạnh giữ cường độ ổn định nên sáng nay thời tiết Hà Nội và khu vực miền Bắc se lạnh như sáng hôm qua, trời không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất toàn miền dao động từ 18-22 độ. Trên vùng núi cao như Sapa, Đồng Văn, Mộc Châu nhiệt độ còn ở mức 13-15 độ.

Đến trưa và chiều Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ bừng nắng khiến bầu không khí ấm nóng lên nhanh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ mưa dông chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Đến trưa chiều giảm mây trời nắng. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 28-33 độ.

Tại Nam Bộ, mưa dông, lốc sét có xu hướng gia tăng bởi ban ngày nắng nóng kết hợp với mưa ẩm từ biển vào sẽ khiến cho mây dông phát triển nhanh và mạnh hơn vào chiều tối.

Trong cơn dông, gió giật có thể tăng đột ngột với sức gió mạnh có thể quật đổ cây xanh, tốc mái tôn gây nguy hiểm.

Cảnh báo đợt mưa này ở Nam Bộ kéo dài đến ngày 9/5. Thời gian mưa tập trung về chiều và chiều tối. Diện mưa rải rác, cảnh báo có những nơi mưa to trên 50mm.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 5/5 đến ngày 6/5:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 6/5 đến ngày 14/5:

- Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; thời kỳ từ khoảng đêm 7-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 6-7/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.