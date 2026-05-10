Tuần tới miền Bắc nắng nóng gay gắt đến 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng mới khi khối không khí lạnh suy yếu hẳn, nền nhiệt tăng dần đến mức 35-36 độ.

Cụ thể, hai ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết dễ chịu. Tây Bắc và Việt Bắc chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao khoảng 5.000 m nên xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Tuần tới miền Bắc nắng nóng, nhiệt tăng mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Khoảng ngày 13/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh, gây nắng nóng diện rộng tại Đông Bắc Bộ. Sang ngày 14/5, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 16/5. Từ tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, gây mưa và làm dịu nhiệt, chấm dứt nắng nóng.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 10 và sáng 11/5, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; thời tiết mát, nhiệt độ phổ biến 24-25 độ C. Trưa và chiều 11/5, Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 30-31 độ C.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 12/5. Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, từ ngày 13/5, thành phố ít mưa, trời nhiều nắng, nhiệt độ tăng. Trong ngày này, khu vực Ba Đình và Láng xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 35 độ C.

Từ ngày 14 đến 16/5, nắng nóng mở rộng ra toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Sau thời gian trên, do không khí lạnh tràn về, Hà Nội có mưa dông, thời tiết dịu mát.

Dự báo nhiệt độ ở Hà Nội 10 ngày tới.

Về nắng nóng ở Nam Bộ, chiều ngày 10/5, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Tà Lài (Đồng Nai) 36.9 độ, Nhà Bè (Tp. Hồ Chí Minh) 36.9 độ; độ ẩm không khí lúc 13h phổ biến 50-55%.

Ngày 11-12/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.