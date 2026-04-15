Khu vực bến xe Nước Ngầm sau khi xén dải phân cách

Để giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Nam gồm nút giao Pháp Vân, nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, Trần Thủ Độ - Đỗ Mười, Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho xén dải phân cách, vỉa hè để tổ chức lại giao thông tại đây.

Theo đó, với hướng đường Đỗ Mười (Vành đai 3) về nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, đơn vị thi công vừa thực hiện xén, mở một điểm rẽ trái tại dải phân cách giữa ở gầm đường Vành đai 3 cho xe khách đi thẳng vào bến xe Nước Ngầm.

Phương án này, giúp cho xe khách từ các tỉnh phía Nam ra, ô tô con từ đường Đỗ Mười muốn vào bến xe Nước Ngầm không phải đi vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi gây ùn tắc.

Sau khi đi vào điểm rẽ trái mới mở ở dải phân cách gầm đường Vành đai 3, xe khách và ô tô con từ đường Đỗ Mười ra vào thẳng bến xe Nước Ngầm (không phải đi vòng như trước đó).

Ở nút giao Pháp Vân (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Đỗ Mười) xe từ nội thành đi cao tốc, Vành đai 3 được mở thêm làn rẽ trái để lưu thoát nhanh hơn.

Tại nút giao Trần Thủ Độ - Đỗ Mười (Vành đai 3), xe từ khu đô thị Pháp Vân ra cũng vừa có thêm một làn xe được mở rộng từ việc xén vỉa hè.

Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho biết việc phân luồng, tổ chức giao thông trên là giúp xe khách từ hướng QL1 - Cao tốc về bến xe Nước Ngầm không đi vòng vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, giúp giảm ùn tắc, cùng với đó xe từ bến xe Nước Ngầm ra và xe từ trong các khu dân cư tại khu đô thị Pháp Vân ra cũng giảm bị ùn ứ tại nút giao Trần Thủ Độ - Đỗ Mười, nút giao Pháp Vân...