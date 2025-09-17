Nút giao ùn tắc nhất Linh Đàm được điều chỉnh ra sao?

Với lượng xe đông từ các tuyến đường lớn đổ về như Vành đai 3 dưới thấp, đường Vành đai 3 trên cao; đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Linh Đường, đường nội bộ khu Bắc Linh Đàm, hiện nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Vành đai 3 được đánh giá là nút giao lớn nhất Linh Đàm.

Đường Nguyễn Hữu Thọ dẫn về nút giao thông trên luôn đông đúc và ùn tắc kéo dài giờ cao điểm. Ảnh chụp chiều tối 16/9.

Đường Linh Đường (khu đô thị Linh Đàm) đổ ra cũng có lưu lượng phương tiện lớn.

Gần như giờ cao điểm sáng chiều, nút giao thông này đều ùn ứ tại tất cả các chiều đường.

Một nguyên nhân khác cũng đang làm ngã 5 này ùn tắc kéo dài là các nút đèn tín hiệu lắp quá gần và dày đặc (vòng tròn). Ví như đường Nguyễn Hữu Thọ dẫn về nút, chỉ một dài khoảng 50 mét nhưng đang có đến 2 nút đèn "xanh, đỏ".

Việc này góp phần gây ùn tắc kéo dài trên tuyến đường.

Từ thực tế trên, để giảm xung đột, thời gian xe chờ đèn, liên ngành Công an - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thống nhất phương án tổ chức lại giao thông tại đây, trong đó có việc đóng dải phân cách trên đường Nguyễn Hữu Thọ dẫn về nút, dừng hoạt động một nút đèn giao thông (mũi tên).

Khi đóng dải phân cách giữa, xe trong ngõ khu Bắc Linh Đàm đi ra và trên đường Nguyễn Hữu Thọ muốn rẽ trái, phải đi ra đường Vành đai 3 rồi quay đầu.