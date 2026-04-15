Mô hình hình nộm CSGT “bắn tốc độ” ở Tây Ninh nhận lời khen từ cộng đồng mạng

Những ngày gần đây, hình ảnh các "chiến sĩ CSGT" đứng ven Quốc lộ N2 (đoạn qua xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) trong tư thế cầm thiết bị đo tốc độ khiến nhiều tài xế chú ý. Tuy nhiên, khi đến gần, không ít người mới phát hiện đó chỉ là các hình nộm được làm từ nhựa, xốp.

Chiêu lạ của CSGT Tây Ninh: Dựng hình nộm bắn tốc độ để răn tài xế.

Từ xa, các mô hình được đặt sát lề đường với trang phục giống hệt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến nhiều tài xế tưởng có tổ công tác kiểm tra nên lập tức giảm tốc độ.

Sau khi hình ảnh các mô hình này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho cách làm sáng tạo của lực lượng CSGT Tây Ninh. Không ít ý kiến cho rằng mô hình tuy đơn giản nhưng có tác dụng nhắc nhở hiệu quả, giúp tài xế chủ động giảm ga khi lưu thông qua khu vực.

Tổ CSGT Tây Ninh làm nhiệm vụ bắn tốc độ trên quốc lộ N2.

Một số người còn đề xuất nên nhân rộng cách làm này tại những tuyến đường thường xảy ra tình trạng chạy quá tốc độ để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Theo ghi nhận của người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ N2, từ khi xuất hiện các mô hình này, tình trạng xe chạy tốc độ cao đã giảm đáng kể, giao thông trật tự hơn trước.

Người dân checkin mô hình CSGT trên Quốc lộ N2. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trao đổi với phóng viên, trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết việc đặt mô hình CSGT là một giải pháp nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện.

Theo trung tá Vũ, thời gian qua trên tuyến Quốc lộ N2 vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông với nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là tình trạng chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu.

"Khi có lực lượng tuần tra kiểm soát thì hầu hết các phương tiện chấp hành khá tốt quy định về an toàn giao thông. Vì vậy, chúng tôi đặt mô hình CSGT tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông để nhắc nhở tài xế giảm tốc độ" - trung tá Vũ nói.

CSGT ghi hình phương tiện ô tô vi phạm tốc độ trên tuyến Quốc lộ N2 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, mô hình này được triển khai thí điểm hơn một tuần qua. Ngoài các hình nộm đặt ven đường, lực lượng CSGT vẫn bố trí tổ công tác đo tốc độ và xử lý vi phạm tại khu vực gần đó.

"Để tài xế không biết đâu là thật, đâu là giả, chúng tôi có thể bố trí lực lượng bắn tốc độ phía sau mô hình. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, buộc người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quy định về tốc độ" - trung tá Cao Thanh Vũ nói.

Theo thống kê nhanh, riêng trong ngày 14-4, lực lượng chức năng đã xử lý 84 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có 6 trường hợp ô tô chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và dự kiến nhân rộng mô hình này, đồng thời thay đổi vị trí đặt hình nộm để tăng hiệu quả cảnh báo, góp phần kéo giảm vi phạm và tai nạn giao thông trên các tuyến đường.