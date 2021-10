Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 18 độ C

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 12:05 PM (GMT+7)

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, gây một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét dưới 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Chiều và đêm nay (11/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu mùa khiến trời chuyển mưa rét. Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Đêm qua và rạng sáng nay (11/10), ở Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 10/10 đến 7h ngày 11/10) như: Đông Anh (Hà Nội) 93mm, Si Láng (Yên Bái) 195mm, Sa Pa (Lào Cai) 124mm, Tân Minh (Phú Thọ) 119.2mm, Liên Bảo (Vĩnh Phúc) 99.4mm, Lao Chải (Hà Giang) 91.0mm, Thiện Kế (Tuyên Quang) 81.6mm...

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Thiết Ống (Thanh Hóa) 47mm, Đồng Mỹ (Quảng Bình) 65.8mm…

Dự báo, ngày hôm nay (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Nam đồng bằng, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Thanh Hóa có nơi trên 100mm; ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ hôm nay (11/10) đến ngày 12/10, trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 1-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông khu vực Việt Bắc, ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị, đặc biệt tại các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Từ ngày mai (12/10) mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (11/10), có mưa to, có nơi mưa rất to; trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Từ ngày 12/10, trời ít mưa, ngày nắng.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

