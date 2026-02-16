Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, khoảng gần sáng 17/2 (sáng mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ. Khoảng từ chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định thời tiết cả nước từ nay đến đêm Giao thừa. (Ảnh minh hoạ)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ (mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Từ đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 17-19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết đêm Giao thừa đến mùng 6 Tết

Thời tiết Bắc Bộ

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Thời tiết Nam Bộ

Theo Nguyễn Huệ

Nguồn: [Link nguồn]

16/02/2026 15:08 PM (GMT+7)
