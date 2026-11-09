Không khí lạnh đã bao phủ miền Bắc, nhiệt tiếp tục giảm mạnh trong chiều nay

Nhiệt độ vùng núi xuống dưới 12 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (9/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 07 giờ sáng phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi từ 15-18 độ; tại đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc chuyển rét sâu khi không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Tuấn Anh

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 09/11 Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực Hà Nội trong sáng 9/11 có lúc có mưa; trời rét.

Trên biển, ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; ở vịnh Bắc Bộ 2,0-4,0m. Biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 9/11, ở tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ hôm nay (09/11) đến ngày 12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2; trên các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện nay (9/11), khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 9/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Đêm gió giảm dần.

Ngày và đêm 10/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.