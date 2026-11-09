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Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh

Sự kiện: Thời sự

Mưa lớn sáng 9/11 cùng áp lực giao thông giờ cao điểm khiến hàng loạt tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện chôn chân, người dân chật vật nhích từng mét.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 1

Sáng 09/11, TP Hà Nội có mưa rào và rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất giảm sâu còn khoảng 17-19 độ, cao nhất 19-21 độ.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 2

Tại các trục giao thông chính và nút giao đông phương tiện, ôtô xếp hàng dài, xe máy len lỏi trong làn hẹp, có thời điểm gần như đứng yên.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 3

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 4

Trần Duy Hưng hướng về cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và Đại lộ Thăng Long ùn ứ cả hai chiều.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 5

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 6

Trên nhiều tuyến đường, các phương tiện khó khăn nhích từng mét.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 7

Việc di chuyển của người dân cũng gặp khó khăn trên đường Nguyễn Hoàng hướng đi Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 8

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 9

Đường Nguyễn Trãi ùn ứ cả hai chiều.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 10

Người dân bất lực, lo lắng muộn giờ làm, giờ học.
Người dân bất lực, lo lắng muộn giờ làm, giờ học.
Người dân bất lực, lo lắng muộn giờ làm, giờ học.

Người dân bất lực, lo lắng muộn giờ làm, giờ học.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 14

Nhiều phương tiện phải tràn lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng đầu tuần mưa lạnh - 15

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc dự báo sẽ rét đến khoảng ngày 11/11, sau đó chuyển sang đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

Hà Nội rét 16-18 độ trong đợt không khí lạnh lần này
Hà Nội rét 16-18 độ trong đợt không khí lạnh lần này

Đợt không khí lạnh sẽ bao phủ miền Bắc từ ngày 8/11 với nền nhiệt trung bình thấp, có nơi xuất hiện rét, vùng núi dưới 13 độ.

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Theo Trọng Tài- Hoàng Tuyên- Thanh Hương ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/pho-ha-noi-un-tac-keo-dai-sang-dau-tuan-mua-lanh-post1...

-09/11/2026 08:30 AM (GMT+7)
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