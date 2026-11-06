Chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn ở miền Trung

Đợt mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 9/11

Các tỉnh miền Trung sẽ, bắt đầu một đợt mưa lớn từ khoảng 9/11. Nguyên nhân của đợt mưa này xuất phát từ tình thế gây mưa điển hình của khu vực là không khí lạnh mạnh, kết hợp nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của miền Trung.

Theo ông Vũ Tuấn Anh (Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ sắp chuyển biến do tác động từ một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Miền Trung sắp hứng một đợt mưa rất lớn. Ảnh: PV

Qua theo dõi và phân tích các hình thế thời tiết cũng như những sản phẩm dự báo mới nhất, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 8 - 9.11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Ông Tuấn Anh cho biết, có 3 điểm đáng chú ý về tác động của đợt gió mùa đông bắc này mà người dân cần quan tâm. Thứ nhất, thời tiết ở miền Bắc sẽ có chuyển biến rõ rệt. Trong hai ngày 8 - 9.11, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

"Từ ngày 9.11, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C, riêng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C" - ông Tuấn Anh nói.

Thứ hai, cần quan tâm đến gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển. Dự báo từ đêm 8.11 đến ngày 12.11, tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

"Đối với khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh. Đây là những thông tin đáng lưu ý đối với các hoạt động hàng hải và tàu thuyền trên biển" - ông Tuấn Anh cho hay.

Điểm đáng chú ý thứ ba là nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng" - ông Tuấn Anh phân tích diễn biến mưa.

Dự báo trong tháng 11, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó, trong tháng 10.2026 số đợt không khí lạnh cũng ít hơn so với trung bình mới chỉ ghi nhận 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 4.10, đã gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam.

Các tỉnh thành chuẩn bị ứng phó với mưa lớn

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong 10 ngày tới (từ ngày 5 đến 14/11), trên đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 9 đến 12/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình.

Các khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn gồm: từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trước diễn biến trên, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành và địa phương chủ động tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra, phù hợp tình hình thực tế, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó của các bộ, ngành, địa phương.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn yêu cầu 26 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng): Theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).