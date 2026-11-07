Chi tiết đợt mưa lớn đến 700mm ở miền Trung

Cao điểm mưa lớn từ đêm 8/11 đến đêm 9/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (7/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7/11 cục bộ có nơi trên 70mm như các trạm: Kan Hồ (Lai Châu) 77.2mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 76.1mm, Ân Thi (Hưng Yên) 87.4mm,…

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cảnh báo đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ. Ảnh: PV

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 7/11 đến sáng 8/11 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 9/11 và ngày 10/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11. Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Gia tăng mạnh số xã, phường miền Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 20 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6/11 đến 14 giờ ngày 7/11), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồng Thu 205,2mm (Lai Châu); Huổi Só 107,6mm (Điện Biên); Cao Sơn 164,2mm (Lào Cai); Phúc Yên 146,2mm (Tuyên Quang); Mỹ Thanh 105mm (Thái Nguyên); Cần Yên 189,6mm (Cao Bằng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên 20-40mm, có nơi trên 50mm; Điện Biên, Lai Châu và Cao Bằng 5-10mm, có nơi trên 30mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Lai Châu: Bum Tở, Hồng Thu, Bum Nưa, Dào San, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, Pa Tần, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải, Bình Lư, Hua Bum, Khun Há, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, phường Tân Phong, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng, Thu Lũm.

Điện Biên: Sín Chải, Tủa Thàng, Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Nhé, Mường Tùng, Nậm Nèn, Quài Tở, Sín Thầu, Sính Phình.

Lào Cai: Cao Sơn, Bắc Hà, Bản Lầu, Bảo Nhai, Gia Phú, Lùng Phình, Mường Khương, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tà Xi Láng, Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Xát, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Lục Yên, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Chày, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, phường Cam Đường, phường Lào Cai, phường Sa Pa, Pha Long, Phình Hồ, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Xuân Ái, Xuân Quang, Y Tý.

Tuyên Quang: Cao Bồ, Lâm Bình, Thuận Hòa, Du Già, Lao Chải, Minh Sơn, Nậm Dịch, phường Hà Giang 1, Tân Tiến, Thanh Thủy, Thượng Sơn, Việt Lâm, Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Văn, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hùng Đức, Hùng Lợi, Khâu Vai, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, phường An Tường, phường Bình Thuận, phường Hà Giang 2, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Trào, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thàng Tín, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Vài, Vị Xuyên, Xuân Vân, Yên Cường, Yên Lập, Yên Minh, Yên Nguyên, Yên Sơn.

Thái Nguyên: Bằng Thành, Cẩm Giàng, Nghiên Loan, Quảng Bạch, An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Phan Đình Phùng, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Tân Cương, Tân Khánh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trung Hội, Vạn Phú, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cao Bằng: Cần Yên, Nam Tuấn, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Tam Kim, Thông Nông, Tĩnh Túc, Bạch Đằng, Ca Thành, Hòa An, Huy Giáp, Lũng Nặm, phường Nùng Trí Cao, phường Thục Phán, Phan Thanh, Quang Hán, Thành Công, Tổng Cọt, Xuân Trường.