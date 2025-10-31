Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối qua (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi tại khu vực này.

Đêm 30/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3.

Do tác động kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều nơi.

Đêm 30/10 – ngày 31/10: Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi trời rét dưới 17°C; nhiệt độ trung bình 21–23°C, vùng núi dưới 20°C.

Đêm 31/10 – ngày 01/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi dưới 17°C; nhiệt độ trung bình 21–23°C, vùng núi dưới 20°C.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–21°C.

Tại Trung Bộ, vùng mưa, lũ lớn sẽ dịch chuyển lên Quảng Trị tới Nghệ An từ nay đến ngày 4/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị là tâm mưa lớn của đợt này. Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 1/11 có nơi vượt 700mm. Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Đây cũng là khu vực lũ có thể dâng cao và gây ngập lụt trong 3 ngày tới. Dự báo đỉnh lũ trên các sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh, sông Kiến Giang sẽ lên mức từ BĐ2 đến trên BĐ3.

Khu vực phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông, có nơi mưa to lượng trên 100mm. Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, gió giật, sấm sét đi kèm trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.