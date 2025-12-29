Không khí lạnh ảnh hưởng đến TPHCM trong những ngày đầu năm mới 2026

Sáng 29/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-23 độ C; một số nơi xuất hiện sương mù, khiến các tòa nhà cao tầng bị che khuất.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (29/12) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông vào khoảng 20-23 độ C, miền Tây vào khoảng 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong những ngày đầu năm mới 2026, có ít nhất hai đợt không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, trong những ngày đầu năm mới 2026, không khí lạnh sẽ tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam.

Cụ thể, khoảng ngày 1-2/1/2026, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại và khoảng ngày 5/1 được tăng cường lần nữa. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, từ ngày 31/12 rút dần hoàn lưu ra phía Đông, khoảng ngày 3-4/1/2026 hoạt động mạnh trở lại.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.