Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm khoảng 6–8 độ C. Trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Ảnh minh họa

Dự báo trong 24–48 giờ tới, chiều tối và đêm 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7. Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11–14 độ C, vùng núi 8–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến 15–18 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5 m. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5 m.

Về xu thế nhiệt độ, đêm 26 và ngày 27/12, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14 độ C, vùng núi 8–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ trung bình 16–18 độ C, vùng núi 13–15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Đêm 27 và ngày 28/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ C, vùng núi 10–12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ trung bình 17–19 độ C. Từ đêm 26 đến ngày 28/12, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ C, nhiệt độ trung bình 18–20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 26/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Không khí lạnh gây trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.