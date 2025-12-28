Thời tiết cả nước những ngày nghỉ Tết Dương lịch diễn biến thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến 04/01/2026), thời tiết trên cả nước có nhiều biến động. Bắc Bộ duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Trung Bộ mưa tăng dần từ cuối kỳ nghỉ, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Bắc Bộ: Rét kéo dài suốt kỳ nghỉ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ (31/12/2025 và 1/1/2026), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31/12 đến ngày 1/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết duy trì trạng thái rét.

Miền Bắc mưa rét kéo dài trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C; riêng Đông Bắc Bộ ngày 1/1/2026 dao động từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18 đến 22 độ C; thấp nhất từ 12 đến 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Thanh Hóa đến thành phố Huế: Phía Bắc rét, phía Nam mưa tăng cuối kỳ nghỉ

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng phía Bắc khu vực này ngày 01/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C; thấp nhất từ 16 đến 20 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Phía Bắc có mưa vài nơi, trong khi phía Nam xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trời rét bao trùm toàn khu vực. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 23 độ C; thấp nhất phía Bắc từ 13 đến 16 độ C, phía Nam từ 17 đến 20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cuối kỳ nghỉ mưa dông, cục bộ mưa to

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc khu vực từ 23 đến 27 độ C, phía Nam từ 27 đến 31 độ C; thấp nhất phổ biến 20 đến 24 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, mưa gia tăng trên toàn khu vực với mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ C, phía Nam từ 27 đến 30 độ C; thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ C, phía Nam từ 22 đến 24 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác

Khu vực Tây Nguyên trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất từ 15 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất từ 21 đến 25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền trong những ngày rét đậm, rét hại. Các khu vực Trung và Nam Trung Bộ đề phòng mưa dông, mưa lớn cục bộ vào cuối kỳ nghỉ, có thể ảnh hưởng đến đi lại và các hoạt động du lịch ngoài trời.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/12 đến ngày 30/12/2025:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/12/2025 đến ngày 07/01/2026:

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 31/12/2025 và 01/01/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 02-04/01/2026 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.