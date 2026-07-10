Không có 'chặt chém', chủ bè nổi ở Khánh Hòa vẫn bị phạt hơn 20 triệu đồng

Hóa đơn của nam du khách "tố" nhà hàng.

Ngày 10/7, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, địa phương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, an toàn thực phẩm và quản lý giá đối với ông Nguyễn Thế T. - chủ bè nổi nuôi trồng thủy sản, bán thủy hải sản.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế T. bị xử phạt bao gồm các vi phạm như: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở; kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa theo một trong các hình thức được pháp luật quy định.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 hành vi vi phạm là 20,75 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh của ông T.A.H. (ở TP Hà Nội) về việc gia đình sử dụng dịch vụ ăn uống tại bè nổi do ông Nguyễn Thế T. làm chủ vào ngày 4/6.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở này bán cá bò hòm với đơn giá 2,9 triệu đồng/kg. Theo hóa đơn thanh toán, gia đình ông H. có sử dụng một phần cá bò hòm có khối lượng 0,4kg được tính tiền 1,16 triệu đồng.

Cho rằng chủ bè nổi bán cá bò hòm có giá 2,9 triệu đồng/kg cao hơn giá thị trường, ông H. nghi ngờ bè nổi trên có dấu hiệu "chặt chém".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của ông T.A.H. về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bè nổi trên. Qua làm việc với các bên liên quan, UBND phường Nha Trang xác định không có việc "chặt chém".

Theo chủ bè nổi trên, ngày 4/6 có hai du khách đến bè nổi sử dụng dịch vụ ăn uống. Trong quá trình trao đổi, cơ sở đã công khai giá các loại hải sản và khách đồng ý lựa chọn.