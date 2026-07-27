Thấy gì về việc Trung ương điều động, luân chuyển lãnh đạo các tỉnh thành?

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức các hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải làm Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh;

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long… Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, thời gian qua, chúng ta triển khai chủ trương bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, mở rộng ra một số chức danh lãnh đạo khác cũng không phải là người địa phương.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ thời gian vừa qua tiếp tục thực hiện theo chủ trương này. Như trường hợp ông Lê Quang Tùng, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, từng giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Trị cũ, rồi làm Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau đó làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Theo điều động, phân công của Bộ Chính trị, ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình, quê quán tỉnh Cà Mau, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ), sau đó, có thời gian làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) rồi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo quyết định mới nhất của Bộ Chính trị, ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh - được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế. Ảnh: Tiền Phong.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh, quê quán TP. Đà Nẵng, được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, đảm bảo chủ trương “không phải là người địa phương”. Trường hợp bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long (quê quán Vĩnh Long), được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đảm bảo không phải là người địa phương…

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, công tác nhân sự cũng được sắp xếp, bố trí đảm bảo phù hợp với năng lực của cán bộ, phù hợp với yêu cầu, định hướng chung. Ông Dĩnh cũng cho rằng, công tác cán bộ cần hướng tới sự ổn định, để đảm bảo cán bộ có thời gian nhất định phát huy năng lực, sở trường của mình.

Trao đổi thêm về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, sau 1 năm vận hành cho thấy có nhiều ưu điểm, kết quả tốt. Cấp xã được phân cấp, phân quyền nhiều hơn, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, theo ông Dĩnh, như Trung ương và lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhìn nhận, hiện vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ, đặc biệt về công tác cán bộ. Việc cần làm là tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ mới. Cùng đó, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để đảm bảo thực hiện giải quyết công việc qua dữ liệu, công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn đang tiếp tục triển khai, theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cũng có chủ trương nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường chưa đạt tiêu chí, để đảm bảo xã, phường có quy mô đủ lớn để tạo dư địa phát triển; đồng thời, cũng là căn cứ để sắp xếp, tái cơ cấu các phòng, ban, đơn vị cấp xã, phường.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh nêu thực tế, hiện nay, ở cấp xã, phường, ngoài văn phòng và trung tâm phục vụ hành chính công, 2 phòng chuyên môn thường quá tải công việc.

“Cần tiếp tục nghiên cứu để có thêm phòng, ban, đồng thời, cũng cần có số lượng cán bộ, công chức đủ để đảm nhận công việc chuyên sâu hơn”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.