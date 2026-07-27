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Bí mật hồ sơ cán bộ 'đi B'

Sự kiện: Thời sự

Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, hàng trăm đoàn cán bộ đã bí mật vượt dãy Trường Sơn, mang mật danh “đi B”. Vì yêu cầu bảo mật, toàn bộ hồ sơ, kỷ vật và tư trang cá nhân của các cán bộ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, hàng trăm đoàn cán bộ đã bí mật vượt dãy Trường Sơn, mang mật danh “đi B”. Vì yêu cầu bảo mật, toàn bộ hồ sơ, kỷ vật và tư trang cá nhân của các cán bộ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ. Ảnh: Trương Định.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, hàng trăm đoàn cán bộ đã bí mật vượt dãy Trường Sơn, mang mật danh “đi B”. Vì yêu cầu bảo mật, toàn bộ hồ sơ, kỷ vật và tư trang cá nhân của các cán bộ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ. Ảnh: Trương Định.

Hồ sơ cán bộ đi B gồm: Sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, thẻ Đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật gắn với quá trình học tập, công tác và tham gia cách mạng của các cán bộ đi B. Ảnh: Trương Định.

Hồ sơ cán bộ đi B gồm: Sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, thẻ Đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật gắn với quá trình học tập, công tác và tham gia cách mạng của các cán bộ đi B. Ảnh: Trương Định.

Bí mật hồ sơ cán bộ &#39;đi B&#39; - 3
Bí mật hồ sơ cán bộ &#39;đi B&#39; - 4
Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, trong tổng số hơn 73.000 hồ sơ cán bộ đi B đang được quản lý tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, thì tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây có gần 5.600 hồ sơ. Thời gian qua, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai cũng rà soát, xác minh và trao trả nhiều hồ sơ cho cán bộ đi B và thân nhân.

Những bộ hồ sơ cán bộ đi B được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Những bộ hồ sơ cán bộ đi B được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Ông Lâm Trường Định - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai - cho biết, phần lớn các hồ sơ thuộc về những cán bộ tập kết từ năm 1954 rồi trở lại miền Nam tham gia kháng chiến. Do điều kiện lúc bấy giờ, thông tin liên lạc hạn chế, nhiều người xa gia đình trong thời gian dài, thân nhân đã mất hoặc thất lạc... khiến việc xác minh để trao trả còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Lâm Trường Định - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai - cho biết, phần lớn các hồ sơ thuộc về những cán bộ tập kết từ năm 1954 rồi trở lại miền Nam tham gia kháng chiến. Do điều kiện lúc bấy giờ, thông tin liên lạc hạn chế, nhiều người xa gia đình trong thời gian dài, thân nhân đã mất hoặc thất lạc... khiến việc xác minh để trao trả còn gặp nhiều khó khăn.

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Theo ông Định, việc đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, phường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tìm kiếm thân nhân, qua đó sớm trao trả những hồ sơ, kỷ vật còn lưu giữ. Đây cũng là cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công theo quy định. Ảnh: Trương Định.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trương Định.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trương Định.

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Tại buổi lễ, ông Trần Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - đề nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh chủ nhân hoặc thân nhân của các hồ sơ, kỷ vật còn lại để sớm trao trả. Đây không chỉ là trách nhiệm, tấm lòng, mà còn là sứ mệnh của trái tim đối với sự hi sinh cao cả của các thế hệ đi trước để có hòa bình, phát triển, hạnh phúc cho thế hệ hôm nay.

Nhiều người xúc động khi lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ được cầm trên tay những hồ sơ, kỷ vật của người thân từng bí mật lên đường đi B. Ảnh: Trương Định.

Nhiều người xúc động khi lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ được cầm trên tay những hồ sơ, kỷ vật của người thân từng bí mật lên đường đi B. Ảnh: Trương Định.

Tại buổi lễ trao trả hồ sơ đi B của cha mình, bà Thái Thị Thự (77 tuổi, phường Quy Nhơn) mang theo chiếc ba lô và chiếc mũ cối sao vàng - những kỷ vật của người cha đã được gia đình gìn giữ suốt bao năm qua để trao tặng lại cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, để trung tâm tiếp tục bảo quản, phục vụ công tác trưng bày và giáo dục truyền thống.

Tại buổi lễ trao trả hồ sơ đi B của cha mình, bà Thái Thị Thự (77 tuổi, phường Quy Nhơn) mang theo chiếc ba lô và chiếc mũ cối sao vàng - những kỷ vật của người cha đã được gia đình gìn giữ suốt bao năm qua để trao tặng lại cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, để trung tâm tiếp tục bảo quản, phục vụ công tác trưng bày và giáo dục truyền thống.

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Hồ sơ, kỷ vật đi B của liệt sĩ Nguyễn Đình Long đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Bên cạnh những bộ hồ sơ cán bộ đi B, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai còn lưu giữ, trưng bày nhiều kỷ vật, tư liệu quý của các liệt sĩ, cán bộ cách mạng, góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay. Ảnh: Trương Định.

Bên cạnh những bộ hồ sơ cán bộ đi B, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai còn lưu giữ, trưng bày nhiều kỷ vật, tư liệu quý của các liệt sĩ, cán bộ cách mạng, góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay. Ảnh: Trương Định.

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Nhiều kỷ vật, tư liệu quý của các liệt sĩ, cán bộ được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ
Rơi nước mắt giây phút trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 7 liệt sĩ

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Theo Trương Định ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 15:40 PM (GMT+7)
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