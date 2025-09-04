Khối trưởng quân nhân Nga gửi thư cảm ơn người dân Việt Nam, xúc động "muốn ôm từng người"

Khối trưởng quân nhân Nga, sau khi trở về nước, đã đăng tải một bức thư chân thành bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm dành cho nhân dân Việt Nam. Bức thư được đăng trên trang mạng xã hội của Nga là VKontakte.

Ảnh chụp màn hình trang Instagram cá nhân của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich.

Trên các nền tảng mạng xã hội, lá thư nhanh chóng khiến hàng triệu trái tim xúc động và tự hào.

Trên trang cá nhân, nhà báo Vũ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), người có nhiều năm nghiên cứu về nước Nga – đã đăng tải hình ảnh cùng bản tạm dịch sang tiếng Việt của bức thư.

Mở đầu bằng lời chào "Việt Nam yêu dấu!", khối trưởng đoàn quân nhân Nga - Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, chia sẻ sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm nồng hậu mà anh và đồng đội nhận được: "Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được đến thăm đất nước các bạn. Nhân dân tuyệt vời của các bạn đã đón tiếp chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi ước gì được ôm từng người một trong các bạn và chụp một tấm hình lưu niệm cùng nhau".

Trong thư, anh không chỉ nhắc đến sự kiện trọng đại, mà còn hé lộ những khoảnh khắc đời thường rất đỗi giản dị.

Anh bày tỏ: "Tôi rất mong rằng ai cũng hiểu được ý nghĩa trọng đại của sự kiện này, và tôi đã cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người, vì thế tôi luôn kiềm chế cảm xúc đến giây phút cuối cùng. Thực ra, tôi là một con người yêu đời, rất thích mỉm cười, nhất là khi bên cạnh tôi có người vợ yêu dấu và một gia đình hạnh phúc".

Những dòng tiếp theo trong bức thư chất chứa niềm biết ơn sâu sắc và tình cảm nồng hậu mà người lính Nga dành cho nhân dân Việt Nam.

Bức thư của khối trưởng người Nga và bản dịch của nhà báo Vũ Mạnh Cường

"Tôi biết ơn tất cả những món quà mà các bạn đã dành cho chúng tôi, cũng như những cảm xúc không thể nào quên mà tôi được trải qua trong suốt những ngày ở đây. Các bạn đều là những con người cởi mở, tuyệt vời. Tôi càng biết ơn hơn nữa khi chính tôi được lựa chọn để đại diện cho nước Nga đến Việt Nam, nếu không thì đã chẳng có dịp gặp gỡ các bạn"- khối trưởng quân nhân Nga viết.

Trong những dòng cuối, người lính Ngah nhấn mạnh: "Nụ cười, lòng nhân hậu, sự hiếu khách của các bạn – đó là những điều sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Tôi mang về không chỉ những món quà lưu niệm, những tấm ảnh kỷ niệm, mà còn mang theo một phần tâm hồn các bạn, hơi ấm từ tấm lòng các bạn.

Mong rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta sẽ bền chặt như những cây đa đại thụ có bộ rễ gắn sâu xuống đất đai xứ sở của các bạn.

Tôi sẽ luôn mong chờ những lần gặp gỡ mới, những cơ hội đối thoại và hợp tác mới. Hy vọng có dịp được tái ngộ những người bạn thân thiết. Xin gửi đến các bạn tình yêu và lòng kính trọng.

Người bạn Nga của các bạn

Anton Mikhailov

Khối quân đội Nga tham gia sự kiện A80 trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Thủ đô. Ảnh: Hoàng Triều

Bức thư lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội, nhận về hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ niềm tự hào và xúc động: "Đọc mà rưng rưng nước mắt, thật tự hào về con người Việt Nam." Một số khác khẳng định: "Tình hữu nghị Việt - Nga thật đẹp, và bức thư này chính là minh chứng."

Không ít độc giả nhấn mạnh sự chân thành toát lên từ từng câu chữ, cho rằng đó là "một lời cảm ơn xuất phát từ trái tim, vượt lên mọi nghi thức ngoại giao". Có độc giả chia sẻ: "Hiếm khi thấy một người lính viết thư với cảm xúc gần gũi và đời thường đến vậy".

Bức thư của khối trưởng người Nga Mikhailov Anton được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nhiều bình luận khác bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm mà người lính Nga dành cho Việt Nam, coi đây là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình 80 năm Quốc khánh. Một tài khoản viết: "Không chỉ là bức thư, đây còn là món quà tinh thần vô giá dành cho người dân Việt Nam".

Đây là lần đầu tiên các thành viên trong đoàn đến Việt Nam tham gia sự kiện, và chuyến đi đã để lại trong họ những ấn tượng sâu sắc.

Tình cảm nồng hậu của người dân Việt Nam khiến các thành viên vô cùng xúc động, từ những tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình trên đường phố Hà Nội, cho đến khi tham quan, tham gia các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và trong ngày đại lễ trọng đại.