Khởi tố vụ nhóm người đi xe Lexus hành hung 2 cô gái

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu xảy ra vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự. Nhiều người dân chứng kiến cho biết hai nhóm nam nữ lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát.

Một số video, hình ảnh ghi lại diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra trong thang máy của một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát, xác minh và làm rõ những người liên quan.

Chiều 15/5, lực lượng chức năng đã mời 6 người về trụ sở để làm việc, gồm: N.H.M. và P.V.D. cùng 44 tuổi; N.T.T. 42 tuổi; N.T.T. 37 tuổi; V.H.L. và N.G.H. cùng 25 tuổi.

Nhóm người liên quan vụ việc bị mời đến trụ sở công an làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà.

Chị H., 1 trong 2 cô gái bị hành hung kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, chị và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

“Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi chúng tôi 'xuống à?'. Tôi không trả lời vì nghĩ họ không hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời nói khó nghe”, H. kể.

Cô gái cho biết, cô quay lại hỏi người đàn ông này có phải đang hỏi mình hay không, đồng thời nói rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có trách nhiệm phải trả lời.

Sau khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe công nghệ để về nhà thì thấy 1 người đàn ông trong nhóm kia tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình. Cô chạy vào can ngăn.

Theo H., trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. Sau đó, vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.

“Tôi đứng ra can và bảo vệ bạn. Sau đó tôi bị kéo tóc, bị đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại”, H. nói.

H. cho biết một số người dân xung quanh đã can ngăn và cô có nhờ gọi công an. Theo lời kể của nạn nhân, sau khi sự việc tạm dừng, nhóm người kia lên một xe Lexus rời đi.

H. nói camera của tòa nhà có thể ghi lại diễn biến vụ việc. Sau đó, cô đi khám do bị đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

“Các cán bộ công an đã đến bệnh viện để đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, H. nói.