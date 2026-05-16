Công an xác minh vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả, cô gái gục trên vỉa hè ở Hà Nội

Đến ngày 16/5, đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: A.T.

Theo nội dung clip, hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào hỗn chiến ngay trên đường phố. Trong lúc xô xát, một cô gái bất ngờ gục xuống vỉa hè.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dừng lại, 4 nam thanh niên tiếp tục lao vào đánh nhau quyết liệt, với sự tham gia của một cô gái khác. Nhiều người dân đã can ngăn, đồng thời trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả cũng như danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.