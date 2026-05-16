Hai tuyến đường ở Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án xén dải phân cách giữa để tổ chức phân làn đường linh hoạt theo giờ cao điểm tại hai tuyến đường trọng điểm của Hà Nội là Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương.

Giải pháp này nhằm tối ưu hóa hạ tầng và chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện theo thời gian thực. Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, cơ quan chức năng sẽ mở nhiều làn đường hơn cho chiều xe từ ngoại ô vào trung tâm. Ngược lại, vào giờ tan tầm chiều, số lượng làn đường sẽ được ưu tiên tăng thêm cho chiều từ trung tâm đi ra ngoại ô.

Mô hình phân làn chuyển đổi linh hoạt này tương tự phương án tổ chức giao thông được áp dụng tại đường Cộng Hòa ở TP HCM từ ngày 15/5.

Việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để điều tiết làn đường theo lưu lượng thực tế được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trục đường dẫn ra ngoại ô, thay thế biện pháp hành chính như cấm hay hạn chế phương tiện.

Phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Việt An

Ngoài phương án trên, Cục CSGT cũng đang xem xét lại việc trồng cây xanh tại dải phân cách giữa đường và ven đường để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng cây trồng tại dải phân cách giữa che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người lái xe, hoặc cây trồng ven đường gãy, đổ gây cản trở giao thông.

Đồng thời, Cục CSGT sẽ chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao gồm: điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu đáp ứng lưu lượng phương tiện lưu thông theo thời gian thực; bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu cho môtô, xe gắn máy; biển báo hiệu, vạch kẻ đường...

Đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 1,8 km, được quy hoạch 10 làn xe cơ giới và xe thô sơ. Năm 2018, tuyến đường được xén dải phân cách để mở rộng. Hiện dải phân cách giữa còn khoảng một mét, được trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Tuyến đường Lê Văn Lương dài khoảng 2 km, rộng 40 m, mỗi chiều có 3 làn gồm 2 làn hỗn hợp và một làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT.

Do là hai tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội nên lưu lượng phương tiện di chuyển luôn ở mức cao, thường xuyên quá tải, đặc biệt là giờ cao điểm.