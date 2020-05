Khởi tố vụ án sập công trình nhà xưởng làm 10 người chết

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố điều tra vụ sập tường khiến 10 người chết để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Công trình xây dựng nhà xưởng nơi xảy ra vụ sập tường khiến 10 người chết.

Chiều 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 chiều 14/5, tại Nhà máy công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa), địa chỉ lô số 18, đường số 18, Khu công nghiệp Giang Điền, (huyện Trảng Bom) khi các công nhân đang thi công.

Hậu quả làm 10 người chết (trong đó 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện), 14 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung cứu nạn, cứu hộ số người bị nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu; bảo vệ hiện trường, phối hợp với VKSND tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân, điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga. Ngoài ra, công an còn tạm giữ hình sự 2 người của công ty này phụ trách giám sát và thi công - đơn vị thi công để xảy ra vụ tai nạn 10 người chết. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai để tiếp tục thu thập hồ sơ, giám định vật liệu công trình để phục vụ điều tra.

Liên quan đến sức khỏe 14 nạn nhân, trao đổi với PV, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tính đến chiều nay (20/5) hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trảng Bom và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) tình hình sức khỏe đang hồi phục tốt, các bác sĩ tiếp tục theo dõi để điều trị.

