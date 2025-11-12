Khởi tố Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố.

Trước đó, sau khi khởi tố vụ án, trong các ngày 13-10 và 20-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc)- Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Úc), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Còn Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc)- Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Cơ quan điều tra xác định, Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà Công ty Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Công ty Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật.