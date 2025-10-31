Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam

Ngày 31-10, Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an vừa thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD cho doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm ông này có hành vi sai phạm.

Ngày 15-10 vừa qua, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding), cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro đã bị bắt để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Việt Anh (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah lúc chưa bị bắt. Ảnh: Báo CAND

Ông Ranjit có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỉ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD từ các khoản phí của NSH Petro.

Ngày 20-10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.

Cùng ngày, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm. HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc