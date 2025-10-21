Khởi tố tài xế xe đầu kéo cán chết người vẫn tiếp tục hành trình vì… không biết

Đây là tài xế xe ô tô đầu kéo gây tai nạn chết người ở phía Nam đèo Gành Đỏ trên QL1A cách đây gần 3 tháng, nhưng vẫn tiếp tục hành trình cho đến khi bị truy chặn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn được phát hiện vào khoảng 10h44’ sáng 8/7, người dân nhìn thấy bà Phan Thị An (SN 1964, trú ở khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) tử vong bên chiếc xe máy BKS 78H1-163.57, tại km 1291+200 trên đường QL1A ở phía Nam đèo Gành Đỏ, khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND khu vực 14 thuộc Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời kiểm tra dấu vết trên xe máy nạn nhân đã xác định đây là vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Cuộc điều tra truy xét hành tung tài xế và xe ô tô gây ra tai nạn đã được triển khai bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Hàng loạt hình ảnh xe ô tô đã được trích xuất từ camera ở gần hiện trường và tại Trạm thu phí đường bộ An Dân trên QL1A ở xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) đã được rà soát, sàng lọc chặt chẽ. Qua đó, các điều tra viên nhận định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô tải hạng nặng BKS 77H-047.43 kéo rơ moóc 77R-021.04 chạy cùng chiều với xe máy của nạn nhân.

Tài xế Nguyễn Ngọc Tấn tại thời điểm khởi tố bị can chiều 20/10.

Với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô đầu kéo 77H-047.43 đã bị truy chặn lúc 21h đêm 8/7, khi đang vận hành trên đường QL1A qua địa phận thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc (Khánh Hòa). Tại thời điểm yêu cầu dừng xe, tài xế Nguyễn Ngọc Tấn có giấy phép lái xe theo quy định, cơ thể không có nồng độ cồn và chất ma túy.

Cẩn trọng kiểm tra toàn bộ xe, các điều tra viên đã phát hiện và thu thập được mẫu vật liên quan đến thi thể nạn nhân trên dè chắn bùn bánh lốp phía sau bên phải rơ moóc 77R-021.04 để trưng cầu giám định AND.

Kết quả điều tra cho thấy, hiện trường vụ tai nạn là đoạn đường cong về phía bên phải với độ dốc xuống, bà Phan Thị An đi xe máy trên làn đường dành cho xe thô sơ bên phải, vượt lên bên hông xe đầu kéo 77H-047.43 do Nguyễn Ngọc Tấn điều khiển, đánh lái theo đường cong lấn vào làn đường thô sơ khiến cho xe máy 78H1-163.57 cùng bà An ngã xuống mặt đường, trượt dài hơn 19m thì bị lốp phía sau bên phải của rơ moóc 77R-021.04 cán qua người nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi xe đầu kéo 77H-047.43 vẫn tiếp tục hành trình trên QL1A về hướng Nam cho đến khi bị truy chặn.

Kết luận giám định số 43/KL-KTHS ngày 21/7/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, không tìm thấy cồn và chất ma túy trong mẫu máu thu được từ thi thể Phan Thị An. Kết luận giám định số 52, 53/KLTTCT-ĐK ngày 25/8/2025 của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, xác định các hệ thống an toàn kỹ thuật xe ô tô 77H-047.43 và rơ moóc 77R-021.04 đều đạt yêu cầu. Gần đây nhất, tại Kết luận giám định tử thi số 1454/KL-KTHS ngày 11/9/2025 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP Đà Nẵng xác định mẫu vật thu được trên rơ moóc 77R-021.04 là tổ chức mô, dịch cơ thể nạn nhân Phan Thị An.

Từ các chứng cứ thu thập được qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, dấu vết xe máy cùng với kết quả trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật xe ô tô 77H-047.43, rơ moóc 77R-021.04, giám định mẫu vật thu được trên rơ moóc 77R-021.04 và kết quả đấu tranh xét hỏi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hành vi của tài xế Nguyễn Ngọc Tấn vi phạm khoản 2, điều 13 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh nêu trên theo khoản 1, điều 260 BLHS”.