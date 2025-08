Tài xế rút chìa khóa xe khách trên đường cao tốc có thể đối diện bản án 7 năm tù

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4/8, xe khách do anh N.M.T. (sinh năm 1991, trú tại Quảng Ninh) điều khiển đang di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, theo hướng từ Mai Dịch về Pháp Vân. Khi đến gần khu vực đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, xe khách gặp một ô tô Kia Carnival do anh B.T.S. điều khiển, đang chạy trong làn dừng khẩn cấp và ra tín hiệu xin chuyển làn. Tuy nhiên, do không được nhường đường, cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác, anh S. đã tỏ ra bức xúc, leo lên cabin xe để lời qua tiếng lại, sau đó bất ngờ rút chìa khóa xe rồi rời đi. Lúc này, trên xe có hơn 40 hành khách, buộc phải chờ đợi gần một giờ giữa cao tốc cho đến khi chìa khóa dự phòng được mang đến.