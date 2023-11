Khởi tố phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lớn nhất Đồng Nai

Ngày 16-11, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Hòa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường - Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa (60.01S) về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố với bị can Nguyễn Sơn Hải

Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Sơn Hải (45 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.02S) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an khám xét tại trung tâm đăng kiểm 60.01S

Sau khi khởi tố, Công an tỉnh Đồng Nai cùng đại diện VKSND tỉnh khám xét trung tâm đăng kiểm 60.01S tại TP Biên Hoà.

Tháng 5-2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng - Giám đốc trung tâm trên về tội nhận hối lộ

Ngoài chức danh Giám đốc tại đây, ông Dương Việt Hồng còn làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.02S (TP Long Khánh) và 60.03S (huyện Định Quán), đều thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai quản lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]